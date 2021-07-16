Фрязино, Московская область, 16 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В квартире одного из домов в подмосковном Фрязино 16 июля обнаружены трупы двух человек. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Wallspaper.ru Выстрел из ружья

Покойными оказались хозяин квартиры и его сожительница. На обоих телах были обнаружены огнестрельные ранения. По имеющейся информации, пара злоупотребляла спиртным.

«В ходе осмотра места происшествия изъято: гладкоствольное ружье, патроны, разрешение на хранение оружия на имя владельца квартиры. Следователем с участием криминалиста проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-техническая, дактилоскопическая, посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказано в сообщении.