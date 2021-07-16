Турин, Италия, 16 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Руководство туринского «Ювентуса» следит за ситуацией вокруг 21-летнего таранного форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. «Старая синьора» попробует подписать норвежского нападающего в следующем году, если переход Холанда в «Челси» не состоится. Об этом 16 июля сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Werner100359 Эрлинг Брёут Холанд

Ранее сообщалось, что владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович выделил клубу 175 миллионов евро на трансфер Холанда. Однако «шмели» не смешат принимать решение по уходу футболиста.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Эрлинг Холанд принял участие в 28-ми турах, в которых отметился 27-ю забитыми мячами и 6-ю результативными передачами.

Холанд перешел в «Боруссию» 1 января 2020 года из австрийского «РБ Зальцбург» за 20 миллионов евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает норвежского форварда в 130 миллионов евро.