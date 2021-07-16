Москва, 16 июля 2021, 17:09 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» является очень жесткой и личной, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Тема» на донецком телеканале «Юнион».
По его словам, вся статья путина написана в одном ключе предельного негодования и неприятия того, что якобы русские не являются коренным народом Украины. Фашистов стерпели, «антимоскальские» лозунги тоже стерпели, а это терпеть ужен невозможно. Вся его статья при этом отражает позицию главы государства оп отношению к Донбассу и Украине.