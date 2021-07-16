Москва, 16 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» является очень жесткой и личной, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Тема» на донецком телеканале «Юнион».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Видно, что происходящее на Украине его органически глубочайшим образом не устраивает. Страстно не устраивает. Путин — вообще человек страстей, которые он очень настойчиво скрывает за маской иронии, сдержанности и всего прочего. Понятно, что это маска достаточно убедительна и что-то отражающая, но там, внутри кипят страсти очень серьезные. И эта страсть как никогда выплеснулась в связи с вопросом о том, что русские — не коренной народ на Украине», — заявил политолог.

По его словам, вся статья Путина написана в одном ключе предельного негодования и неприятия того, что якобы русские не являются коренным народом Украины. Фашистов стерпели, «антимоскальские» лозунги тоже стерпели, а это терпеть уже невозможно. Вся его статья при этом отражает позицию главы государства оп отношению к Донбассу и Украине.