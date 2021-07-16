Калуга, 16 июля, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В Калужской области с 16 июля на уникальной платформе экологического мониторинга заработала онлайн-система контроля за качеством и состоянием атмосферного воздуха, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Жипу.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Проект реализуется в рамках развития территориальной системы мониторинга окружающей среды и соответствует целям и задачам нацпроекта «Экология». Данные с 15 малогабаритных автоматических станций контроля загрязнения, установленных в наиболее урбанизированных и промышленно развитых районах, поступают на портал в режиме онлайн. Информация на портале передается в виде индекса качества атмосферного воздуха AQI (Air quality index). Оценка идет от 0 (максимально хорошее качество) до 300 и более (максимально нездоровое). В пределах нормы является показатель от 0 до 100, и до 150 — для среднего представителя, не входящего в состав чувствительных групп. Наблюдение ведется за наиболее распространенными загрязнителями, такими как оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, формальдегид и концентрация пыли. Также принимаются во внимание погодные факторы: температура, влажность, скорость и направление ветра, что дает представление о возможном распространении и способствует выявлению источника выброса.

«Основная задача системы экомониторинга — оперативная обработка получаемых данных наблюдений, их анализ, а также предоставление своевременной и полной картины, характеризующей качество атмосферного воздуха на территории Калужской области гражданам, общественным организациям, органам власти и другим заинтересованным лицам», — отметил Владимир Жипа.