Ижевск, 16 июля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Удмуртии в период с 17 по 20 июля сохранится высокая пожароопасность лесов — четвертый класс. Об этом предупреждает мэрия Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

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Местами на территории республики прогнозируется чрезвычайная пожароопасность — пятый класс.

В администрации города подчеркнули, что в границах Ижевска действует четвертый класс пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии вечером 16 июля и в течение ночи прогнозируются грозы, в отдельных районах — ливни и град. При грозах ожидается ветер порывами до 15−20 м/с. 17 июля, в субботу, погода преимущественно будет без осадков, в ночные часы температура воздуха составит +12… +17°С, днем воздух прогреется до +24… +29°С.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются также в светлое время суток 18 июля. Температурный фон при этом не изменится, как и 19 июля.