Томск, 16 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. На борту самолёта Ан-28, потерпевшего крушение в Томской области, летели не 19, а 18 человек, сообщает 16 июля агентство РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Марина Круглякова ИА REGNUM В кабине Ан-28

По утверждению агентства, это уточненные данные спасателей, которые обнаружили самолёт, его экипаж и пассажиров.

«Вертолетом Ми-8 со спасателями на борту в 14.36 мск самолет был обнаружен. По уточненным данным, на борту было 18 человек. Все люди живы. Бортом Ми-8 люди будут доставлены в город Томск. В аэропорту их ожидают врачи и психологи», — цитирует агентство представителя МЧС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля перестал выходить на связь экипаж самолёта Ан-28, вылетевшего из посёлка Кедрового в Томск.

Место его нахождения уже обнаружено, организуется эвакуация пассажиров и экипажа.