Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего сенатора, члена совета директоров и председателя правления АО «Международный банк Санкт-Петербург» (МБСП) Сергея Бажанова. Его обвиняют в крупном мошенничестве — выводе из банка более 5,1 млрд рублей. Правда, Бажанов сейчас находится вне пределов российского правосудия, и потому мера пресечения избрана заочно. Об этом 16 июля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

23.мвд.рф В розыске

Как полагает следствие, в 2017 году Бажанов, являясь членом совета директоров и председателем правления банка, под видом совершения международных сделок на поставки зерновых культур с использованием безотзывных непокрытых аккредитивов банка, оформил заведомо фиктивные документы, похитив деньги банка на сумму не менее 5 млрд 183 млн 848 тыс. 898 рублей.

«В настоящее время Бажанов скрывается от органов предварительного следствия на территории иностранного государства, — уточнили в ОПС. — Срок меры — 30 суток, исчисляя срок с момента задержания на территории РФ, либо с момента экстрадиции на территорию РФ».

ИА REGNUM сообщало, что ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших Банк МБСП («Международный банк Санкт-Петербурга»), в общем размере 12,2 млрд рублей. Незадолго до этого банк был признан банкротом. Долги организации перед 1899 кредиторами превышают 23,24 млрд рублей.

Кроме того, временные управляющие, назначенные Центробанком, обнаружили вывод активов, в том числе через приобретение неликвида, но крупнейший акционер Сергей Бажанов всё отрицал.

Фигура Баранова для Петербурге знаковая. Он доктор экономических наук, преподавал в Петербургском экономическом университете (ФИНЭК), автор учебников и монографий по банковскому делу. С 1990-х годов он занимал высокие должности в разных банках: «Инкомбанк», «БалтОНЭКСИМ банк», «Петербургский Лесопромышленный Банк» (позже переименованный в МБСП).

С ноября 2008 по август 2013 год был членом Совета Федерации (СФ) от Ульяновской области. С декабря 2008 по апрель 2009 — член комитета СФ по финансовым рынкам и денежному обращению, с декабря 2008 по май 2009 — член комиссии СФ по национальной морской политике, с апреля 2009 по ноябрь 2011 — заместитель председателя комитета СФ по финансовым рынкам и денежному обращению, с мая 2009 по января 2011 — член комиссии СФ по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения, с ноября 2011 — член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

В августе 2013 года вернулся в «Международный банк Санкт-Петербурга» в качестве президента — председателя совета директоров. С октября 2015 года и до своего отъезда на ПМЖ в Лондон 15 октября 2018 года — председатель правления «Международного Банка Санкт-Петербурга».

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