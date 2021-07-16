Москва, , 16:56 — REGNUM Тема исторического единства русского и украинского народа, поднятая в статье президента России Владимира Путина «Об исторической единстве русских и украинцев» одновременно и справедлива, и проблематизирована, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Тема» на донецком телеканале «Юнион».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

"Разговор о том, насколько мы едины, он по крайней мере не настолько абсолютен, потому что эта идея цивилизационного шва, которая мне достаточно чужда… она тем не менее не такая банальная, как кажется. По-видимому, какой-то цивилизационный шов проходит где-то за Славянском, Новороссийском, Одессой и так далее. Другое дело, что Советский Союз был метацивилизацией… Он был метастраной, и в этом смысле мы преодолевали рок цивилизационных швов и разделений», — заявил Кургинян.

По его словам, покуда Россия движется в консервативном тренде, концепция цивилизационного шва становится куда актуальней. И этот шов пройдет по Украине в районе Киева. При этом, политолог далеко не убежден, что цивилизационными мерками можно подходить к ситуации в XXI веке, поскольку эпоха религий в мире кончилась.

«Но тем не менее, если шов есть, эта постоянная борьба двух Украин, она есть большая философская религиозная и даже метафизическая константа устройства мира. И тогда можно сколько угодно призвать Украину на «братский пир», и это будет сколь угодно справедливо, но одновременно с этим вопросов возникнет много», — добавил он.

Он также отметил, что Советский Союз преодолевал цивилизационный шов именно потому, что был устроен гораздо более разумно, чем современная Россия.