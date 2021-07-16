Единство не абсолютно. Кургинян прокомментировал статью Путина про Украину
Москва, 16 июля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Тема исторического единства русского и украинского народа, поднятая в статье президента России Владимира Путина «Об исторической единстве русских и украинцев» одновременно и справедлива, и проблематизирована, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Тема» на донецком телеканале «Юнион».
По его словам, покуда Россия движется в консервативном тренде, концепция цивилизационного шва становится куда актуальней. И этот шов пройдет по Украине в районе Киева. При этом, политолог далеко не убежден, что цивилизационными мерками можно подходить к ситуации в XXI веке, поскольку эпоха религий в мире кончилась.
Он также отметил, что Советский Союз преодолевал цивилизационный шов именно потому, что был устроен гораздо более разумно, чем современная Россия.