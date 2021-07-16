Ново-Огарево, Московская область, 16 июля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Все четыре вакцины от коронавирусной инфекции, применяемые в России, надёжны и безопасны, заявил 16 июля президент страны Владимир Путин на саммите АТЭС.

(сс) Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) Прибытие партии вакцины «Спутник V» в Аргентину

Владимир Путин «Высокое качество первой в мире вакцины «Спутник V» подтверждено 70 государствами, официально одобрившими её применение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин на саммите АТЭС заявил, что Россия преодолела последствия пандемии COVID-19.