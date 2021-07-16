Окленд, Новая Зеландия, 16 июля, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В ролевой экшен Path of Exile вернётся режим «королевская битва». Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Компьютер

Режим Path of Exile: Royale будет доступен игрокам каждые выходные на протяжении всей лиги «Экспедиция». В нём геймеры будут сражаться друг с другом на постоянно уменьшающемся острове.

Напомним, что изначально режим «королевской битвы» в Path of Exile создавался в качестве первоапрельской шутки. Однако нововведение получило так много положительных отзывов, что его решили вернуть в игру.