Белгород, 16 июля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели восьмилетнего ребёнка в пляжной зоне Пикник-парка в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе регионального СУ СК.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Купатся запрещено!

Мальчик находился вместе на берегу реки Северский Донец с родственниками матери. Около 18:00 без присмотра взрослых и, несмотря на таблички, предупреждающие о запрете купания, ребёнок пошёл в воду. Уточняется, что школьник не умел плавать, смерть наступила на месте происшествия «от механической асфиксии при утоплении».

«Фактически данный берег используется местными жителями как место для купания, за которым должного контроля со стороны органов местного самоуправления не ведётся. В ходе следствия будет дана оценка действиям матери и её родственников, оставивших без присмотра ребёнка. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности должностных лиц муниципалитета, не обеспечивших безопасность малолетнего на водном объекте, охрану жизни и здоровья», — заявили в региональном СК.

Проверку по факту гибели ребёнка начала и прокуратура Белгородской области. В ведомстве намерены «дать оценку и принять меры по исполнению муниципалитетом, владельцем Пикник-парка и спасателями требований по установлению контроля за обеспечением безопасности и правопорядка в местах, не предназначенных для купания».