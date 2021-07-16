СК возбудил дело после гибели ребёнка в парке Белгорода
Белгород, 16 июля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели восьмилетнего ребёнка в пляжной зоне Пикник-парка в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе регионального СУ СК.
Мальчик находился вместе на берегу реки Северский Донец с родственниками матери. Около 18:00 без присмотра взрослых и, несмотря на таблички, предупреждающие о запрете купания, ребёнок пошёл в воду. Уточняется, что школьник не умел плавать, смерть наступила на месте происшествия «от механической асфиксии при утоплении».
Проверку по факту гибели ребёнка начала и прокуратура Белгородской области. В ведомстве намерены «дать оценку и принять меры по исполнению муниципалитетом, владельцем Пикник-парка и спасателями требований по установлению контроля за обеспечением безопасности и правопорядка в местах, не предназначенных для купания».