Нижний Новгород, 16 июля, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Из-за длительной аномальной жары в Нижегородской области сильно пострадали сельскохозяйственные культуры. Об этом сообщил член аграрного комитета регионального парламента, депутат Николай Шкилёв, передает «Время Н».

Hans Пшеница

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По словам парламентария, наиболее сильно неблагоприятная погода влияет на зерновые культуры — наиболее вероятно, что жара станет причиной гибели пятой части урожая. А если сбудется наихудший прогноз, то регион может лишиться трети урожая зерновых.

«Сильная жара стояла именно в тот момент, когда созревало зерно, поэтому оно стало жухлым. Ситуация очень сложная», — подчеркивает народный избранник.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году аграрии Нижегородской области собрали рекордный урожай зерна — около 1,6 млн тонн. Это на 30% больше урожая зерновых, полученного в 2019 году.