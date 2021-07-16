Архангельск, 16 июля, 2021, 16:48 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области COVID-19 выявили у 234 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в Архангельске (+56) и Северодвинске (+54).

«В статистику включен один завозной случай: заболевший — житель Архангельской области, вернувшийся из Турции», — сообщили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области выросла смертность пациентов с COVID-19 — за две недели в регионе скончались 111 человек.