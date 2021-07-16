Оренбург, 16 июля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в течение двух дней совершил рабочую поездку на восток региона. Сегодня, 16 июля, он побывал на двух орских заводах и обсудил перспективы развития предприятий, сообщает пресс-служба областного правительства.

Orenburg-gov.ru Губернатор Денис Паслер провёл совещание в Орске

В ходе рабочей поездки на восток области губернатор обсудил перспективы развития ПАО «Орскнефтеоргсинтез» с генеральным директором Сергеем Кращуком.

«Самый большой с точки зрения стоимости и масштаба инвестиционный проект региона сегодня реализуется именно на заводе. Я был на площадке в самом начале работ, проект очень важен для региона. Общая сумма инвестиций только в этом (2021) году составит 10 млрд рублей», — сказал Паслер.

Строительство нового комплекса замедленного коксования, включающего в себя 12 объектов, началось в 2020 году. Общий объем инвестиций в развитие Орского НПЗ с 2021 по 2027 год, по предварительной оценке, составит 68 млрд рублей.

«Выбраны два генподрядчика, один из которых — орская компания. Они уже работают на площадке. 270 человек задействованы в работах, на пике работ будет 1200. Нет сомнений, что мы уложимся в сроки», — подчеркнул Кращук.

В 2020 году загрузка предприятия снизилась из-за снижения спроса на топливо, но сейчас завод вернулся к плановой загрузке и продолжает наращивать объёмы. Если в 2020 году предприятие переработало 3,9 млн тонн нефти, то в этом году планируется выйти на 4,4 млн тонн. Завод выпускает более 30 видов высококачественной продукции, соответствующей экологическому классу 5 — автобензины экологического класса, реактивное топливо, дизельное топливо, битум и так далее. Топливо Орского НПЗ востребовано на внешнем и внутреннем рынках.

Кризисным 2020 год стал и для Орского завода электромонтажных изделий, основанного в 1944 году. Большой объем долговых обязательств, проблемы с портфелем заказов, невыполненные обязательства перед заказчиками поставили завод под угрозу закрытия.

«В июле прошлого (2020) года мы смогли привлечь на завод новых собственников. В итоге предприятие рассчиталось со всеми долгами за поставленные материалы и оказанные услуги, выплатило долги по заработной плате. Был сформирован портфель заказов на текущий год, началась модернизация производства. Удалось сохранить штат квалифицированных рабочих, а сейчас на завод принимают молодых специалистов, формируется кадровый резерв предприятия. На 60% с прошлого года выросла средняя зарплата. У завода есть реальная перспектива создать еще 170 рабочих мест для орчан — образцы новой продукции мы сегодня увидели сами», — отметил губернатор во время посещения предприятия.

Орский завод ЭМИ на протяжении многих лет является основным поставщиком трансформаторных подстанций, распределительных устройств 6−10 кВ и низковольтных шкафов для «Оренбургкоммунэлектросети».

"Сегодня мы разработали новую линейку продукции, которая должна быть востребована в Оренбургской области. Мы поддержали идею губернатора и начали выпуск уличных фонарей и остановочных павильонов. Уже ведем подготовку производства для серийного выпуска. Рассчитываем, что наша продукция будет лучше, качественнее и дешевле аналогов», — отметил председатель Совета директоров Андрей Щеголев.

В администрации Орска губернатор провел совещание, где обсудил ход городского благоустройства. Ранее он проехал по дорогам Орска и лично осмотрел основные площадки благоустройства.

Одной из тем встречи стала ситуация с реконструкцией стадиона «Локомотив»: первый подрядчик на проектные работы в 2020 году не исполнил свои обязательства. Сейчас проект, который готовила уже другая компания, прошел государственную экспертизу. В сентябре планируется определить исполнителя работ.

«Земельные работы нужно начать до зимы, иначе мы потеряем несколько месяцев. Подрядчик должен приступить за два месяца до наступления холодов, — поставил задачу губернатор. — Городу нужен красивый и современный спортивный объект». Завершить работы на стадионе планируется осенью 2021 года.

Много жалоб от горожан поступает губернатору на состояние дорог на улицах Краматорской и Новосибирской. Денис Паслер дал поручение главе Орска запланировать ремонт в максимально короткие сроки. Проектно-сметная документация находится в стадии подготовки, ремонтные работы планируется начать уже в 2021 году.

Стоит отметить, 15 июля губернатор посетил города Новотроицк и Гай. В центре внимания главы области также были сферы благоустройства и ремонта дорог. Глава региона собрал в поселке Нововоронежский (пригород Гая) руководителей окрестных предприятий, продукцию которых грузовые автомобили возят по грейдерной дороге, и предупредил, что на дороге установят жёсткий весовой контроль, если заводы продолжать нарушать требования и превышать допустимую нагрузку. «Если вы грузите больше, чем позволяет существующая дорога, — стройте отдельную, как это делают, например, нефтяники. Либо отправляйте продукцию железной дорогой, такая возможность есть», — заявил он.

Главному управлению дорожного хозяйства региона поручено увеличить частоту грейдирования дороги. Ситуацию Денис Паслер взял на личный контроль.