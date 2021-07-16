Токио, 16 июля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Релиз кооперативной головоломки Tetris Effect: Connected перенесли на 18 августа 2021 года. Об этом сообщалось на официальной странице проекта в Steam.

Артем Лапухин ИА Красная Весна Геймпад

По словам разработчиков, они решили взять дополнительное время на устранение багов (программных ошибок) игры. Обладатели оригинальной Tetris Effect получат улучшенную версию бесплатно.

Напомним, что Tetris Effect вышла в 2018 году и получила множество положительных отзывов. Обновлённая версия Connected добавит в игру многопользовательские режимы и новый контент.