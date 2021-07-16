Оренбург, 16 июля, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Оренбурге исполнен приговор суда относительно конфискации квартиры экс-мэра Евгения Арапова, осужденного за коррупцию, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Коррупция

По данным ведомства, на однокомнатную квартиру зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Ранее недвижимость была получена чиновником в качестве взятки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-глава города в 2020 году осуждён за коррупционные преступления к четырем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 15 млн рублей. Отбывает наказание бывший чиновник в исправительной колонии строгого режима.