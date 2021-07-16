Москва, , 16:37 — REGNUM Попытка решить политические проблемы Афганистана силовым путём обречена на провал. Об этом 16 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

«Мы сейчас работаем не для того, чтобы одна какая-то сила в Афганистане одолела другую, потому что это будет очень неустойчивым, хрупким и временным решением — мы такое уже проходили. Весь наш пафос и в заявлениях, и в контактах со сторонами, все наши усилия нацелены на то, чтобы диалог, который должен привести к политическому урегулированию, был инклюзивным, с участием всех без исключения политических, этнических и иных групп в Афганистане», — заявил Лавров.

«Это включает и, конечно же, талибов, как часть пуштунского этноса, это и включается и узбеков, хазарейцев, таджиков — всех тех, кто сейчас в Афганистане проживает.