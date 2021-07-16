Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Состояние советского и российского актёра, 71-летнего Михаила Боярского, которого накануне госпитализировали в больницу с подозрением на ковид, хорошее. Об этом 16 июля ИА REGNUM сообщили в театре им. Ленсовета.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Михаил Боярский

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Напомним, народный артист РСФСР был госпитализирован в одну из городских больниц с подозрением на коронавирусную инфекцию. В настоящий момент он проходит обследование.

Поскольку Михаил Боярский, как и члены его семьи, были заранее привиты от COVID-19, его состояние не вызывает у медиков опасения, и заболевание протекает в легкой форме.

«Он в порядке, чувствует себя хорошо», — рассказал собеседник агентства.