Токио, 16 июля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Тираж игры-файтинга Guilty Gear Strive преодолел отметку в 500 тыс. копий. Об этом сообщается 16 июля на странице компании Art System Works в Twitter.

Guilty Gear: Strive

https://twitter.com/ArcSystemWorksU/status/1415838861331156992

Разработчики проекта также пообещали анонсировать первого дополнительного персонажа игры уже 21 июля 2021 года. Трансляция с демонстрацией нового героя пройдёт на официальном YouTube-канале Art System Works.

Напомним, что релиз Guilty Gear Strive состоялся 11 июня 2021 года. Игра получила высокие оценки от геймеров и критиков.