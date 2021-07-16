Ташкент, 16 июля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Американцы считают, что выполнили свою миссию в Афганистане, но на самом деле они провалили её, сообщил 16 июля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров на посвящённой проблемам Азии конференции.

U.S. Army Американский спецназ в Афганистане

Джо Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась». Лавров «Американцы ушли, как подтвердил [американский] президент, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась».

Глава МИД РФ добавил, что и в США признают провал. Для России же важно, чтобы в Афганистане был мир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США выводят остатки своих войск из Афганистана, а также афганцев, которые сотрудничали с ними и теперь боятся оставаться в республике.