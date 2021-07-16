Архангельск, 16 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В Архангельской области за две недели жертвами COVID-19 стали 111 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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«По состоянию на 16 июля, в Архангельской области с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончался 1431 человек», — сообщили в штабе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 июня штаб сообщил, что за месяц жертвами COVID-19 стали 126 человек.