Волгоград, 16 июля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Семь человек, в том числе пятеро детей пострадали в столкновении легковых автомобилей 16 июля в Иловлинском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

(сс)zoosnow ДТП

На трассе Р-22 «Каспий» ехавший по главной дороге Chevrolet Orlando из Саратовской области столкнулся с выезжающей с прилегающей территории Lada Granta — водитель отечественной легковушки не предоставил преимущество иномарке.

В больницы с различными травмами госпитализированы жители Михайловки — водитель легкового автомобиля, его 12-летний сын и 16-летний племянник, а также пассажиры Chevrolet — женщина, семилетний ребёнок и пятилетние девочка с мальчиком.

На месте ДТП работают следователи.