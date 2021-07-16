Москва, 16 июля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ направит главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса Гонсалеса и в бундестаг обращение с требованием провести дополнительное расследование ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия») по итогам совместного заседания в МИДе России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Дипломаты и парламентарии обсудили нестыковки в проекте доклада ОЗХО, который, по их мнению, вызывает много вопросов, и содержит информацию, фактически подтверждающую то, что «отравление» Навального стало результатом срежиссированной кампании по обвинению РФ в применении боевого отравляющего вещества.

«В документе, в частности, указано, что техсекретариат ОЗХО по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на его отравление еще 20 августа 2020 года. То есть в то время, когда у Навального только начали появляться первые признаки ухудшения состояния здоровья, и диагноз еще не был поставлен», — сказал Пискарёв.

Он выразил надежду на то, что обращение будет рассмотрено парламентариями бундестага, и они предпримут необходимые решительные шаги, чтобы побудить исполнительные органы Германии к сотрудничеству с правоохранительными органами России, проявляющими максимальную открытость для установления истины в этом деле.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление из Германии об исправлениях в докладе ОЗХО «по Навальному» говорит о низком уровне подготовки документов этой организацией и ангажированности её работы.

Напомним, проект доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в части об утверждаемом отравлении Алексея Навального содержал ошибку, но в следующей редакции документа её исправили. Об этом представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил 14 июля на брифинге. Он подтвердил, что в первом варианте документа указали ошибочную дату. Якобы 20 августа 2020 года Германия обратилась в ОЗХО и попросила помочь с расследованием инцидента, на самом деле это произошло 4 сентября.

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