Екатеринбург, 16 июля, 2021, 16:46 — ИА Регнум. День города в Екатеринбурге отметят только в онлайн-режиме, сообщил в Instagram глава города Алексей Орлов.

Алексей Колчин ИА REGNUM День города в Екатеринбурге

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«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом не позволяет нам отметить эту дату с размахом», — сказал мэр.

Массовых гуляний в Екатеринбурге не будет. Тем не менее, в городе подготовят онлайн-программу в честь праздника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области отменили массовые мероприятия численностью свыше 500 человек.