Нижний Новгород, 16 июля, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в правоохранительные органы на мошенников, по вине которых она лишилась миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

По словам 52-летней женщины, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

Злоумышленник смог убедить нижегородку в том, что с ее банковского счета якобы списали крупную сумму. Мошенник настоятельно рекомендовал пострадавшей взять кредит в ближайшем банке, а затем полученные деньги перевести на указанный им счет.

Лжебанкир даже вызвал женщине такси, чтобы она могла доехать до банка.

Нижегородка выполнила все указания афериста — взяла кредит и перевела ему миллион рублей.

Через некоторое время женщина обратилась в банк, чтобы узнать о результатах своего денежного перевода. Там ей объяснили, что она стала жертвой мошенников, и посоветовали обратиться в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если преступников удастся вычислить и задержать, то им будет грозить до 10 лет лишения свободы.