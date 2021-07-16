Краснодар, 16 июля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Расчистку опасных участков русел рек проведут в Краснодарском крае в целях предотвращений возможных подтоплений, сообщили 16 июля в пресс-службе администрации края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

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«Обильные осадки создают неблагоприятную обстановку на водных объектах. По поручению губернатора мы должны активизировать расчистку опасных участков русел рек во всех городах и районах края. Федеральное законодательство позволяет проводить подобную работу и использовать извлеченный грунт для нужд муниципалитетов. Также разработаны механизмы по расчистке русел с минимальными затратами бюджета», — прокомментировал заместитель губернатора Сергей Болдин.

Подготовку документов для проведения работ муниципалитеты должны начать в течение двух недель.

На территории Краснодарского края находится более 7,7 тыс. водотоков общей протяженностью около 30 тысяч километров. В апреле2020 года по инициативе администрации Краснодарского края Министерство природных ресурсов России утвердило порядок использования извлеченного грунта. Изменениями законодательства уже воспользовался Апшеронский район, где уже завершаются работы по расчистке русел реки Пшеха.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2021 года из-за сильных ливней и последующего выхода из берегов водоёмов, приведшего к наводнениям, в шести муниципалитетах Краснодарского края вводился режим ЧС.