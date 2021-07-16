Ярославль, 16 июля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. 26 июня в деревне Кузьминское Ярославской области отдыхающие спасли из воды тонувшую женщину и двоих детей. Об этом сообщает администрация Ярославского района.

Администрация Ярославского района Награждение за спасение на воде

Жительница Ярославля вместе со своими детьми пришла купаться на реку Которосль в хорошо знакомое ей место. Но на этот раз река сильно обмелела и женщина зашла дальше, чем обычно. Течение в этом месте оказалось очень сильным. Женщина попыталась вернуться на берег, но течение усилилось и унесло купальщиков от берега. Поток накрыл их с головой.

К счастью, этот момент заметили другие отдыхающие. Мужчины вытащили женщину и детей из реки. На берегу стало понятно, что один из детей не дышит. Учитель Ананьинской школы Михаил Пирогов сделал мальчику массаж сердца и искусственное дыхание, что помогло его спасти.

«Имена мужчин, которые спасли мать с двумя детьми: Иванов Владимир Иванович, пенсионер МВД, Шемет Николай Владимирович, начальник курса 9 факультета Ярославского военного училища ПВО, Пирогов Михаил Витальевич, учитель английского языка МОУ Ананьинская ОШ, Бравков Александр Викторович, военнослужащий», — сообщили в администрации Ярославского района.

13 июля участников спасения пригласили в администрацию Ярославского района, где наградили благодарностями и подарками.