Токио, 16 июля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Сети появился первый трейлер анимационного фильма Legends of the Guild по мотивам популярной серии игр Monster Hunter. Его опубликовали 16 июля на YouTube-канале Netflix.

Скриншот из игры Monster Hunter Rise Monster Hunter

Картина расскажет о юном охотнике, которому предстоит спасти свою деревню от нападения огромного дракона. Премьера Monster Hunter: Legends of the Guild на Netflix состоится 12 августа.

Напомним, что Monster Hunter — это серия ролевых экшенов от японской студии Capcom. В играх франшизы геймеры охотятся на огромных доисторических монстров.