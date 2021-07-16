Вашингтон, 16 июля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Актёр Джош Пек прокомментировал приговор суда в отношении его коллеги Дрейка Белла по делу о создании угрозы для детей. Об этом 16 июля пишет издание Е!

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Как отмечает СМИ, актёр расстроен сложившейся ситуацией. «Это разочаровывает», — признался артист.

Ранее суд приговорил Дрейка Белла к двум годам испытательного срока и 200 часам исправительных работ. В 2017 году актёр отправлял откровенные сообщения в интернете 15-летней девушке, а также присылал ей интимные фотографии.

ИА REGNUM напоминает, что Джош Пек и Дрейк Белл исполнили главные роли в подростковом сериале «Дрейк и Джош». Шоу транслировалось на канале Nickelodeon с 2004 по 2007 год.