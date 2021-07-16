Обнинск, Калужская область, 16 июля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Обнинске из окна шестого этажа хирургического отделения клинической больницы № 8 ФМБА России выпал пациент — 37-летний мужчина, который от полученных травм скончался на месте. Об этом 16 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Фото КБ № 8 ФМБА России Клиническая больнице №8 ФМБА России в Обнинске

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM 1 февраля 2021 года в Обнинске из окна восьмого этажа поликлиники клинической больницы № 8 выпала пациентка 1949 года рождения. Женщина скончалась на месте происшествия от травм, не совместимых с жизнью. Погибшая находилась на первичном приёме у врача-специалиста.