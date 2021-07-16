Кудымкар, Пермский край, 16 июля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Пермском крае первое в судебной практике вынесено решение, связанное со смертью пациента, заражённого коронавирусом, сообщают СМИ.

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Жительница Кудымкара потребовала в судебном порядке от больницы 1 млн рублей, посчитав, что супругу медпомощь была оказана с нарушениями, что привело к смерти. Лечение мужчина получал коронавирусной инфекции.

После смерти пациента провели судебно-медицинскую экспертизу. Согласно ее заключению, имели место нарушения при оказании медпомощи, в частности, выявлена неправильная дозировка противовирусных препаратов, а во время ухудшения состояния пациенту не провели консультацию пульмонолога, отмечает портал 59.RU со ссылкой на адвоката истца.

Кудымкарский городской суд частично удовлетворил иск. Клиника должна выплатить вдове 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Между тем больница намерена обжаловать это решение, так как считает, что дефектов лечения не было выявлено.