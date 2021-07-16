Ташкент, , 16:24 — REGNUM Представители США, Узбекистана, Афганистана и Пакистана договорились учредить новую четырехстороннюю дипломатическую платформу, направленную на расширение региональной взаимосвязанности. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

«Данная платформа образована для поддержки афганского мирного процесса и постконфликтного урегулирования», отметил Кабулжанов.

По его словам, вышеуказанные стороны договорились встретиться в ближайшие месяцы для определения условий этого сотрудничества при взаимном консенсусе.

«Стороны считают, что региональная взаимосвязанность важна для установления долгосрочного мира и стабильности в Афганистане и регионе, региональная взаимосвязанность является взаимно усиливающим фактором», подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте сегодня проходит Международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

В работе форума принимают участие главы Афганистана, Пакистана, руководители внешнеполитических ведомств Китая, России, стран Туркестана и других.