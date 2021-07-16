В Подмосковье ночные клубы разрешили посещать без QR-кода
Красногорск, 16 июля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. С 19 июля посещать ночные клубы в Подмосковье можно будет без QR-кодов. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Дарья Драй ИА REGNUM
Ночной клуб
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Тем не менее, при посещении этих заведений клиенты обязаны будут соблюдать все правила санитарно-эпидемиологической безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, с 19 июля QR-кодов в Подмосковье можно будет посещать детские игровые комнаты и места развлечений.