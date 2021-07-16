Томск, 16 июля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента, произошедшего сегодня, 16 июля, в Томской области с самолётом Ан-28, сообщили в пресс-службе СКР.

Павел Латышов ИА Красная Весна Ан-26

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Дело расследуется по статье Уголовного кодекса России о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К месту ЧП выехала группа следователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экипаж Ан-28, перевозивший из посёлка Кедрового в Томск 13 человек, не вышел на связь в точке село Бакчар. В 70 км от Кедрового сработал аварийный радиомаяк.

Место нахождения Ан-28 обнаружено, у самолёта есть повреждения. Экипаж и пассажиры выжили, планируется их эвакуация.