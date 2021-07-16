Москва, 16 июля, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) проведет отборочный турнир по игре Counter-Strike:Global Offensive на чемпионат мира по киберспорту 2021 (IESF World Championship 2021). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля сообщили в пресс-службе организации.

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Турнир будет разделен на открытые и закрытые отборочные — открытые пройдут 24 и 31 июля 2021 года. Победитель соревнований будет представлять Россию на чемпионате мира по киберспорту 2021.

Напомним, что финал чемпионата мира по киберспорту 2021 (IESF World Championship 2021) состоится в конце года в Эйлате (Израиль). Соревнования проводятся по четырем видам программы: Dota 2, CS: GO, Tekken 7 и eFootball PES.