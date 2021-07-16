Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранения комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 33-летнего Александра Шкабара поместили в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки. Об этом 16 июля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

(сс) sajinka2 Взятка

Как сообщало ИА REGNUM, Шкабар был задержан полицией 15 июля. По версии следствия от представителя коммерческой организации, через свою сожительницу, чиновник получил не менее 2 млн 157 тыс. 746 рублей, за оказание воздействия по проведению конкурса на право заключения энергосервисного контракта и последующего осуществления работ по энергосервису для медицинских учреждений Петербурга.

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Шкабара, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ, — рассказали в ОПС. — Срок меры — 15 сентября».

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновник комздрава Петербурга стал фигурантом уголовного дела о взятке

Если вина Шкабара будет доказана, ему грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от 80-тикратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет. Либо лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

Посреднице чиновника избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.