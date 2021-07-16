Махачкала, 16 июля, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Дагестане вновь выросла смертельная статистика по коронавирусу. За прошедшие сутки скончались семеро жителей региона. Общее число случаев летального исхода от COVID-19 достигло 1607, сообщили 16 июля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки также подтвердился коронавирус еще у 198 жителей Дагестана. Столько же выявлено и сутками ранее. Такого показателя прироста числа больных COVID-19 в Дагестане никогда за все время пандемии не фиксировалось.

Общее число носителей коронавируса в регионе достигло 38 705 человек. Из них сумели справиться с болезнью 34 735 человек, в том числе 160 пациентов — за прошедший день.