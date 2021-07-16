Красногорск, 16 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. С 19 июля посещать детские игровые комнаты в Подмосковье можно будет без QR-кодов. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Аттракционы

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Эта же норма распространяется и на посещение аттракционов, а также зоопарков. В то же время при посещении этих объектов необходимо соблюдать все правила санитарной безопасности.

Ранее Воробьев в своем телеграм-канале объяснил отмену ряда ограничений в Подмосковье стабилизацией заболеваемости COVID-19.