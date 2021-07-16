Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу предъявило обвинение в получении взятки задержанному ведущему специалисту отдела развития учреждений здравоохранения Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Александру Шкабару. Его сожительнице предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным следствия, чиновник потребовал от предпринимателя систематически передавать ему взятки за оказание воздействия на руководство подведомственных комздраву учреждений здравоохранения, способствуя тому, чтобы они заключали с коммерческой структурой госконтракты на работы по энергосервису.

«Обвиняемый привлек в качестве посредника свою сожительницу, пояснив предпринимателю, что она является участником и генеральным директором коммерческой структуры, на счет которой необходимо переводить взятки», — рассказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

С июня 2020 по март 2021 обвиняемый при посредничестве женщины получил не менее 2 млн 157 тыс. рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Его сожительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.