Задержанный в Петербурге чиновник выдавал сожительницу за директора фирмы
Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу предъявило обвинение в получении взятки задержанному ведущему специалисту отдела развития учреждений здравоохранения Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Александру Шкабару. Его сожительнице предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве.
По данным следствия, чиновник потребовал от предпринимателя систематически передавать ему взятки за оказание воздействия на руководство подведомственных комздраву учреждений здравоохранения, способствуя тому, чтобы они заключали с коммерческой структурой госконтракты на работы по энергосервису.
«Обвиняемый привлек в качестве посредника свою сожительницу, пояснив предпринимателю, что она является участником и генеральным директором коммерческой структуры, на счет которой необходимо переводить взятки», — рассказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
С июня 2020 по март 2021 обвиняемый при посредничестве женщины получил не менее 2 млн 157 тыс. рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.
Его сожительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.