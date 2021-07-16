Маноквари, Индонезия, 16 июля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В общей сложности 714 066 жителей Папуа и 112 организаций, присоединившихся к петиции народа Папуа, отклонили ратификацию закона об особой автономии, сообщает CNN Indonesia.

David Worabay Маноквари. Западное Папуа

«Жители Папуа требуют права на самоопределение», — заявили в сообществе солидарности западно-папуасских студентов и молодежи.

По их мнению, решение палаты представителей Индонезии ратифицировать законопроект об особой автономии Папуа не вызывает симпатии у местных жителей.

В сообществе обещали провести общенациональную забастовку, если требования жителей Папуа не будут выполнены.