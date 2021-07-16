Грозный, 16 июля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Чечне выявлен факт поставки в регион запрещенного средства для похудения. В биологически-активной добавке (БАД) содержался сибутрамин. Посылка с грузом была доставлена рейсовым автобусом из Киргизии в адрес гражданина Узбекистана по договоренности с гражданкой, проживающей в Чечне, сообщили 16 июля в отделении по связям с общественностью Северо-Кавказского таможенного управления.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна БАДы

По факту контрабанды сильнодействующих веществ в отношении женщины возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования установлено, что она планировала продавать БАДы в принадлежащем ей магазине, в котором реализовывались корейская косметика и парфюмерия.

За совершенное преступление подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.