Лондон, 16 июля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Телеканал BBC Two выпустит документальный фильм про певицу Эми Уайнхаус. Об этом 16 июля пишет издание The Sun.

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По данным СМИ, фильм будет называться Reclaiming Amy («Возвращение Эми»). Кинолента выйдет 23 июля 2021 года, спустя десять лет со дня смерти певицы.

ИА REGNUM напоминает, что британская певица Эми Уайнхаус скончалась в возрасте 27 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный алкогольной интоксикацией.