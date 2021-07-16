Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 16 июля предупредило жителей и гостей города об ухудшении погодных условий из-за жары в предстоящие выходные. Среднесуточная температура воздуха будет на семь градусов выше нормы.

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу и в воскресенье, 17 и 18 июля, в Санкт-Петербурге сохранится аномально жаркая погода.

«Отклонение среднесуточной температуры воздуха составит семь градусов и более выше климатической нормы», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

По прогнозу, 18 июля в городе на Неве ожидается переменная облачность. В конце дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах ливень, град. Ветер ночью южный слабый, днем юго-западный, западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В воскресенье 19 июля переменная облачность сохранится. Пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +22…+24 градуса. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — повышаться.