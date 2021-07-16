Экономике РФ предсказали рост числа самозанятых граждан
Москва, 16 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В России психология населения меняется в сторону большей самостоятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявила ведущий специалист Центра экспертизы образовательных программ РАНХиГС Наталья Булетова.
«Многие граждане рассматривают использование статуса самозанятого как законное и удобное дополнение к своей постоянной работе, — сказала Булетова. — В основном самозанятость привлекательна для студентов и вчерашних выпускников, которые не хотят сидеть в офисе полный рабочий день, но стремятся реализовать свой потенциал. Работа в качестве самозанятого делает доступным активное участие в рынке труда людей с ограниченными возможностями. Наконец, люди пенсионного возраста также могут быть заинтересованы в получении этого статуса, если им есть что предложить покупателю. Меняется не только рынок труда и спрос на новые профессии, но и психология наших граждан в сторону большей самостоятельности в распоряжении своим рабочим временем, возможности самореализации, становлении профессионалом в любимом деле».
Как подчеркнула Булетова, рост самозанятых стал заметен во время пандемии и вынужденных ограничений на рынке труда страны.
«В начале 2021 года их было уже 1,7 млн человек по данным ФНС, а действие режима распространено уже на все регионы страны, — сказала эксперт. — Сфера услуг развивается высокими темпами, в том числе за счет роста разнообразия услуг и спроса на них. Поэтому оснований для пессимистических прогнозов нет. Количество самозанятых будет расти».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России с 2019 года доходы самозанятых превысили 320 млрд рублей.