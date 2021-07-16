Москва, 16 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В России психология населения меняется в сторону большей самостоятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявила ведущий специалист Центра экспертизы образовательных программ РАНХиГС Наталья Булетова.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM За работой

«Многие граждане рассматривают использование статуса самозанятого как законное и удобное дополнение к своей постоянной работе, — сказала Булетова. — В основном самозанятость привлекательна для студентов и вчерашних выпускников, которые не хотят сидеть в офисе полный рабочий день, но стремятся реализовать свой потенциал. Работа в качестве самозанятого делает доступным активное участие в рынке труда людей с ограниченными возможностями. Наконец, люди пенсионного возраста также могут быть заинтересованы в получении этого статуса, если им есть что предложить покупателю. Меняется не только рынок труда и спрос на новые профессии, но и психология наших граждан в сторону большей самостоятельности в распоряжении своим рабочим временем, возможности самореализации, становлении профессионалом в любимом деле».

Как подчеркнула Булетова, рост самозанятых стал заметен во время пандемии и вынужденных ограничений на рынке труда страны.

«В начале 2021 года их было уже 1,7 млн человек по данным ФНС, а действие режима распространено уже на все регионы страны, — сказала эксперт. — Сфера услуг развивается высокими темпами, в том числе за счет роста разнообразия услуг и спроса на них. Поэтому оснований для пессимистических прогнозов нет. Количество самозанятых будет расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России с 2019 года доходы самозанятых превысили 320 млрд рублей.