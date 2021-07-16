Москва, 16 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В России цена электричества так и не стала рыночной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил инженер-физик-теплоэнергетик, предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко.

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«Российский рынок электроэнергии нуждается в глубоких реформах, — сказал он. — Сегодня электроэнергию поставляет потребителю целая цепочка монополистов, поэтому цена ресурса так и не стала рыночной. Да и не могла стать, а конкуренции не предвидится даже в отдалённом будущем. Государство, таким образом, по факту полностью потеряло контроль за себестоимостью конечного продукта».

По его мнению, ценообразование и себестоимость электроэнергии в России необходимо вернуть под контроль государства, и для начала надо провести тщательную общественную экспертизу, чтобы понять, какова на самом деле себестоимость электроэнергии, поставляемой потребителю.

«После этого следует разработать такую систему ценообразования в отрасли, чтобы государство имело полный контроль над тем, по какой цене поставляется продукт на каждом этапе цепочки. Это вполне логично и вписывается в мировые антимонопольные практики», — пояснил Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за счет ветровой и солнечной энергетики в 2020 году в мире было произведено 10% всей электроэнергии.