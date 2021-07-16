Брянск, 16 июля, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В покушении на убийство подозревается 18-летняя жительница Новозыбкова Брянской области. Девушка напала с ножом на своего деда, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Как установило следствие, вечером 4 июня девушка подошла к сидящему в кресле в своём доме родственнику и ударила его ножом в живот, а затем покинула помещение. Причиной поступка стала «внезапно возникшая личная неприязнь». Мужчина сам вызвал по телефону экстренные службы, ему была оказана медицинская помощь.

Следователи назначили необходимые экспертизы, в том числе судебную психолого-психиатрическую для установления состояния психики подозреваемой.

Возбуждено уголовное дело. Девушку задержали, ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. СК ходатайствует об изоляции её от общества.