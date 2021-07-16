Варшава, 16 июля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В домах 56 545 жителей Польши отсутствует электричество из-за прокатившейся по стране волны гроз и штормов. Об этом, как передает Polskie Radio, сообщил пресс-секретарь Правительственного центра безопасности Польши Гжегож Швищ.

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«Больше всего аварий с электричеством произошло в Мазовецком и Лодском воеводствах. Кроме того, пострадало 389 зданий. Спасатели выезжали по вызовам более 7 тысяч раз, чтобы помочь гражданам избавиться от последствий гроз и сильного ветра», — отметил он.

По словам Швища, работы по ликвидации последствий до сих пор продолжаются. Чиновник призвал жителей Польши в ближайшие дни оставаться бдительными, потому что метеорологи прогнозируют возможность повторения гроз и штормов.