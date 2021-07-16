Киев, 16 июля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. На Украине для футбольных клубов станет обязательным размещение на форме нацистских лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!».

(сс) Photocapy Болельщики сборной Украины по футболу

Об этом 16 июля сообщают украинские СМИ со ссылкой на регламент футбольной федерации.

Отмечается, что размещение на форме нацистских лозунгов станет обязательным уже в новом сезоне, причем как для чемпионата страны, так и для других турниров.

Согласно регламенту, новый логотип разместят на футболке спереди между эмблемой клуба и пометкой с брендом производителя экипировки на уровне середины плеча.

ИА REGNUM напоминает, что сборная Украины была намерена играть в такой форме на Евро-2020, но незадолго до старта турнира УЕФА решил, что часть «Героям слава» должна быть убрана, поскольку несёт явный политический смысл. В рамках дискуссий с УЕФА украинская федерация футбола «узаконила» лозунги для использования на внутренней арене.