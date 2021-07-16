Украинские футбольные команды обязали использовать нацистские лозунги
Киев, 16 июля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. На Украине для футбольных клубов станет обязательным размещение на форме нацистских лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!».
Об этом 16 июля сообщают украинские СМИ со ссылкой на регламент футбольной федерации.
Отмечается, что размещение на форме нацистских лозунгов станет обязательным уже в новом сезоне, причем как для чемпионата страны, так и для других турниров.
Согласно регламенту, новый логотип разместят на футболке спереди между эмблемой клуба и пометкой с брендом производителя экипировки на уровне середины плеча.
ИА REGNUM напоминает, что сборная Украины была намерена играть в такой форме на Евро-2020, но незадолго до старта турнира УЕФА решил, что часть «Героям слава» должна быть убрана, поскольку несёт явный политический смысл. В рамках дискуссий с УЕФА украинская федерация футбола «узаконила» лозунги для использования на внутренней арене.